Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidmətinin keçmiş rəisi Emin Şahbazov vəfat edib.

Metbuat.az qaynarinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları məlumat verib.

Emin Şahbazov energetika naziri Pərviz Şahbazovun əmisidir.

Qardaşı Oqtay Şahbazov isə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin İşlər müdiri olub.

