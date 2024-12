​Prezident bu gün ekipaj üzvləri ilə bağlı sərəncam İMZALAYACAQ

“Mən vida mərasimində iştirak etdim, həlak olan ekipaj üzvlərinin yaxınlarına başsağlığı verdim. Bu gün ekipaj üzvlərinin təltifi ilə bağlı mənim Sərəncamım olacaq. Mən onların fəaliyyətini, peşəkarlığını, fədakarlığını çox yüksək qiymətləndirirəm”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri AZTV-yə müsahibəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib.

Dövlət başçısı bildirib ki, pilotlar və bütün ekipaj böyük qəhrəmanlıq göstərdilər: “Pilotlar həm peşəkarlıq, həm qəhrəmanlıq göstəriblər ki, idarəedilməz vəziyyətdə olan təyyarəni müxtəlif üsullarla idarə edirdilər. Baxmayaraq, təbii ki, pilotlar təcrübəli pilotlar idi və bilirdilər ki, onlar bu qəza enişindən sağ çıxa bilməyəcəklər. Ancaq sərnişinləri xilas etmək üçün onlar maksimum böyük qəhrəmanlıq göstəriblər və məhz bunun nəticəsində təyyarə qəzasında sağ qalanlar var. Məhz bunun nəticəsində füzelyajın bir hissəsi yanmayıb və məhz bunun nəticəsində bu gün biz tam açıq-aydın deyə bilərik ki, təyyarə Rusiya tərəfindən vurulub. Bax bu faktdır və bu faktı heç kim dana bilməz. Yenə də biz demirik ki, bu, qəsdən edildi, amma bu, edildi”.

