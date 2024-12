Sumqayıtda dəniz kənarından körpə meyiti tapılıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Corat ərazisində dəniz kənarında qeydə alınıb.

Meyitin 5-6 aylıq oğlan uşağına aid olduğu təxmin edilir.

Meyit aidiyyəti üzrə təhvil verilib, fakt araşdırılır.

