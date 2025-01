Komada olan aktyor Azər Baxşəliyevin xanımı Nigar Baxşəliyeva həyat yoldaşı ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nigar ötən ilin 23 dekabrında qızları ilə çəkilən ailə fotosunu “story”də paylaşıb.

O, fotoya “Möcüzə olsun” qısa şərhini yazıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.