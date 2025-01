ABŞ-nin yeni lideri Donald Trampın prezidentlik yarışında qələbəsindən sonra onunla əlaqəli fondlar 200 milyon dollardan çox ianə toplayıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə “New York Times“ mənbələrinə istinadən məlumat yayıb.

Məlumata görə, vəsait yanvarın 20-nə planlaşdırılan inaqurasiyaya, həmçinin siyasi təşəbbüslərin maliyyələşdirilməsinə və prezident kitabxanasının yaradılmasına sərf olunacaq.

