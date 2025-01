İspaniya Kral Kubokunda 1/16 final mərhələsinin oyunları keçirilib.

Metbuat.az modern.az-a istinadən xəbər verir ki, "Barselona" səfərdə "Barbastro"nun qonağı olub. Görüş qonaqların 4:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Bununla da İspaniya nəhəngi adını 1/8 finala yazdırıb.

Daha əvvəl "Betis", "Osasuna" və "Almeriya" növbəti raunda vəsiqə qazanıb.

