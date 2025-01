Gecə ərzində Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemləri Ukraynaya məxsus 61 PUA-nı məhv edib.

Metbuat.az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Məlumata görə, Rostov vilayətində 37, Bryanskda 20, Voronejdə 2, Belqorod və Orlov vilayətlərində 1 PUA vurulub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.