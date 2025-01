Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan özünün "Facebook" səhifəsində "Tarixdən hansı dərsi götürməliyəm?" başlığı ilə canlı yayımda çıxış edib.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, həmin canlı yayımın başlığının əvəzinə "Cənab Baş nazir, bunu saat 3-də dərc edim?" - sualı peyda olub.

Daha sonra idarəçilər paylaşımda düzəliş ediblər, amma başlığın dəyişdirildiyini hələ də görmək mümkündür.

