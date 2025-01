Türkiyədə "Fənərbağça" - "Hatayspor" futbol komandalarının oyununda meydan sahibi komandanın azarkeşləri arasında gərginlik yaşanıb.

Metbuat.az offsideplus.az-a istinadən xəbər verir ki, tribunada Ali Koçu istefaya səsləyən "Fənərbağça" azarkeşləri və A.Koçun dəstəkçiləri arasında dava düşüb.

Videonu təqdim edirik:

