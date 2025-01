Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisinin futbolçusu Alina Dorofeyeva Rusiya Superliqası təmsilçisi "Rubin"ə transfer olunub.

Metbuat.az Report-a istinadla xəbər verir ki, bu barədə Superliqanın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

26 yaşlı müdafiəçi ilə müqavilənin detalları açıqlanmayıb.

Qeyd edək ki, milli üzvü son mövsümü digər Superliqa təmsilçisi "Yenisey"də keçirib. O, meydana çıxdığı 24 oyunda 2 qol və üç məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.