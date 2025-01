Sığortadakı problemlər - VİDEO

Azərbaycanda avtomobillərin icbari sığortası şikayət indeksində ilk sıradadır.

Metbuat.az Xəzər TV-yə istinadən məlumat verir ki, avtomobillərin icbari sığortası üzrə bəzi şirkətlər şikayət indeksinə görə çox vaxt ilk sıralarda yer alır.

Səbəb sənədləşmədə gecikmə, müştəriyə ödənilməli olan pulun yubadılması və digər problemlərdir.

Sığorta sahəsi üzrə ekspert Vüsal Bədəlov bildirib ki, ümumiyyətlə, vətəndaşların ən çox şikayətçi olduğu sığorta növü icbari sığortadır.

Onun sözlərinə görə, bu kimi problemlərin qarşısını almaq vətəndaşın əlindədir. Bu halda bəzi sığorta şirkətlərinin səhlənkarlığının öhdəsindən gəlmək olur.

Ekspert bildirib ki, sığorta şirkəti seçən zaman bu kimi problemlərlə qarşılaşmamaq üçün diqqətli olmaq lazımdır. Ümumiyyətlə isə, həm seçim zamanı, həm də sığorta şirkəti ilə bağlı problem yaşadıqda vətəndaşların öz sığorta agentlərinə müraciət etmələri daha doğru seçimdir.

Ətraflı süjetdə:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.