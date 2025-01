Elan saytlarında istismara yararsız qaz balonları satılır

Elan saytlarında istehsalı illər öncə dayandırılmış və istismara yararsız qaz balonları satılır. Satışa çıxarılan balonlar əsasən istismar müddəti başa çatmış Rusiya istehsalı olan balonlardır.

Metbuat.az Xəzər TV-yə istinadən xəbər verir ki, mövzu ilə bağlı danışan təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert Elmar Nurəliyev bildirib ki, sözügedən balonların istismar müddəti illər öncə başa çatıb.

Belə balonlardan istifadə edənlərin isə diqqət etməli olduğu məqamlar var.

Ekspert bildirib ki, satışa çıxarılan və yeni kimi təqdim olunan qaz balonları adətən restavrasiya olunmuşlardır. Bu balonları da alarkən xüsusi sertifikatının olmasına diqqət etmək lazımdır.

Elmar Nurəliyev əlavə edib ki, qaz balonu istifadəçiləri təhlükəsizlik qaydalarına da əməl etməlidirlər. Buna balonun yerləşdiyi yer, otaq temperaturu, borusunun uzunluğu kimi amillər aiddir. Həmçinin bir otaqda yalnız bir balon ola bilər və otağın temperaturu 35 dərəcəni keçməməlidir.

Ətraflı süjetdə:

