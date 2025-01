Xalq artisti Ağadadaş Ağayev efirdən müğənni həmkarı, Əməkdar artist Yusif Mustafayevə xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Xeyirli axşamlar" verlişində bu barədə çıxış edən Xalq artisti həmkarına onun barəsində danışmağı qadağan edib:

"Yusif Mustafayevə mənim adımı çəkməyi qadağan edirəm. O, mənim nə kəndçimdir, nə qonşumdur, nə də şəxsiyyət kimi mənim şəxsiyyətimə uyğun gələn bir insandır.

Çıxıb efirlərdə bir də mənim adımı çəkməsin, buradan bir mesaj verirəm".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.