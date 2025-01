Əməkdar artist Mövsüm Hüseynov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Sumqayıt Dövlət Dram Teatrından məlumat verilib.

Bildirilib ki, o, uzun sürən xəstəlikdən sonra həyatını itirib.

Qeyd edək ki, Mövsüm Hüseynov 1958-ci il iyun ayının 13-də Laçın rayonunda anadan olub.

Aktyor Sumqayıt Dövlət Musiqili Dram Teatrında, Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrında və Bakı Bələdiyyə Teatrında çalışıb.

O, 16 oktyabr 2018-ci ildə Azərbaycanın əməkdar artisti fəxri adına layiq görülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.