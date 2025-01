Türkiyənin “Fənərbağça” komandası İngiltərə təmsilçisi “Aston Villla”da çıxış edən futbolçu Dieqo Karlos ilə anlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə tanınmış insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb. 31 yaşlı braziliyalı müdafiəçi transferi tamamlamaq üçün bu gecə İstanbula gələcək.

Bu keçid “Fənərbağça”ya 10 milyon avrodan artıq başa gələcək.

Qeyd edək ki, Dieqo Karlos bu mövsüm “Aston Villa”nın heyətində 17 oyunda meydana çıxıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.