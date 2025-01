Cənubi Koreyada Müdafiə Nazirliyinin nizam-intizam komitəsi qalmaqallı hərbi vəziyyətin tətbiqində şübhəli bilinən komandirlərə qarşı tədbir görüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hərbi vəziyyətin elan edilməsində rol oynamaqda günahlandırılan 4 yüksək rütbəli komandir vəzifəsindən azad edilib. Nazirliyin məlumatına görə, Yeo İn-hyung, Mun Sang-ho, Lee Jin-voo və Kvak Jong-keun-un vəzifələrindən uzaqlaşdırılıb.

