"Qalatasaray"a ulduz futbolçu üçün sərvət təklif edildi

“Vest Hem Yunayted” "Qalatasaray"ın futbolçusu Barış Alper Yılmaz üçün təklif göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İngiltərə klubu futbolçu üçün “Qalatasaray”a 30 milyon avro təklif edib. “Hürriyet” qəzetinin məlumatına görə, bu rəqəmin 25 milyon avrosu birbaşa ödəniş, 5 milyon avrosu isə bonusdur. Bildirilir ki, həm liqada, həm də Avropada uğur qazanmağı hədəfləyən “Qalatasaray” bu təklifi rədd edib. “Qalatasaray” mövsümün sonuna qədər futbolçunun transferinə razı deyil.

Qeyd edək ki, transfer dəyərini 20 milyon avroya yüksəldən futbolçu göstərdiyi performansla Avropa komandalarının diqqətindədir. "Qalatasaray"la 2027-ci ilə qədər müqaviləsi olan Barış Alper Yılmaz bu mövsüm 28 matçda 11 qola, 1 məhsuldar ötürməyə imza atıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.