Ançelottini əvəzləyəcək məşqçinin adı açıqlandı

"Real Madrid"dən mövsümün sonunda ayrılacağı deyilən Karlo Ançelottini əvəzləyəcək mütəxəssisin adı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ançelottini “Real”ın keçmiş futbolçusu əvəzləyə bilər. “Onda Cero” nəşrinin məlumatına görə, Ançelottinin cari müqaviləsi 2026-cı ilə qədər olsa da, o, mövsümün sonunda “Real”dan ayrılmaq qərarına gəlib. Xəbərdə deyilir ki, ötən mövsüm “Bayer Leverkuzen”in tarixi Bundesliqa titulunu əldə edən Xabi Alonso İspaniya nəhənginə keçə bilər. İspaniya mətbuatı Karlo Ançelottinin istənilən halda mövsümün sonunda "Real Madrid"dən ayrılacağını və komandaya Xabi Alonsonun rəhbərlik edəcəyini iddia edib.

Məsələ barədə açıqlama verən Alonso iddiaları təkzib etməyib. O, "Mən heç nə deyə bilmərəm. Mövsümün ortasındayıq və bütün klubların böyük hədəfləri var. “Real Madrid”də unudulmaz xatirələrim var. “Real”ı çox sevirəm. İllər keçir amma sevgi qalır. Aramızda olan bağ çox güclü olduğu üçün bu münasibət unudulmaz və dəyərlidir” - deyə bildirib.

