Göyçayda qadın bədbəxt hadisə nəticəsində vəfat etdi

5 gün əvvəl Göyçayda su ilə dolu çənin partlaması nəticəsində yanıq xəsarətləri alan qadın vəfat edib.

Bu barədə Metbuat.az-a onun yaxınları məlumat verib.

Qeyd edək ki, 1991-ci il təvəllüdlü Cəfərova Sevinc yaşadığı evin hamam otağında su ilə dolu çənin partlaması nəticəsində yanıq xəsarətləri almışdı. Yaralı dərhal Göyçay Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına aparılmış və həkim nəzarətinə götürülmüşdü. Onun bədəninin 80% hissəsi tamamilə yanmışdı. Xəstə ixtisaslaşmış müayinə və müalicə məqsədilə Bakı şəhəri Nərimanov Tibb Mərkəzinin nəzdində olan Yanıq Mərkəzinə təxliyə edilmişdi.

Davud Tarverdiyev

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.