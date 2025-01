Suriya və Rusiya hərbi bazalar barədə danışıqlar aparır

Suriya ölkədəki Rusiya hərbi bazalarının taleyi ilə bağlı Moskva ilə danışıqlar aparır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Suriyanın yeni administrasiyasının müdafiə naziri Əbu Qəsrə belə açıqlama verib. O “Al Araby” televiziyasına müsahibəsində bildirib ki, yeni administrasiya ölkədə Rusiya hərbi bazalarının olması ilə bağlı danışıqlar aparır, lakin yekun format hələ müəyyən edilməyib. Onun sözlərinə görə, bu barədə məsələ Prezident Aparatı tərəfindən Xarici İşlər Nazirliyi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində müzakirə olunur və Prezident Aparatı hələlik Rusiya dövləti ilə əməkdaşlığa dair hər hansı göstəriş göndərməyib.

Qeyd edək ki, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov açıqlamasında Rusiya hərbi bazalarının Suriyada yerləşdirilməsinin beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq imzalanmış mövcud dövlətlərarası müqavilələrə əsaslandığını bildirmişdi. Onun sözlərinə görə, bu bazaların fəaliyyət göstərməsi, saxlanması və dəstəklənməsi şərtləri yeni administrasiya ilə danışıqların predmeti ola bilər.

