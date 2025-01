"Qarabağ" FKSB səddini keçə biləcək? - AÇIQLAMA

Bu gün UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsinin VII turunda "Qarabağ" doğma meydanda Rumıniyanın FKSB ilə üz-üzə gələcək.

Maraqlıdır, "Qarabağ" necə bir klubla qarşılaşır və qalib gəlmə şansı nə qədərdir? Oyunçularımız, eləcə də azarkeşlərimiz nələrə hazır olmalıdırlar?

Bu barədə futbol eksperti Aslan Kərimov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, Rumıniya futbolunda bütün yaxşı oyunçuların çoxu bu klubdan çıxıblar:

“Rəqibimiz Rumıniyanın "Styaua" klubudur. Adı ilə bağlı məhkəməli bir prosesdən keçirlər deyə qısa olaraq belə yazılır və onlar yeni formatda olan Avroliqada çıxışları ilə 11 xal toplayıblar. Bu, onların gücündən xəbər verir, ən azından autsayder deyillər. Ancaq 11 xal toplamaqlarına baxanda Avroliqada olan “Tottenham”, “Ayaks” kimi klublara qarşı oynamayıblar. Oynadıqları “Hoffenhaym” ilə bərabərə qalıblar. Daha sonra “Reyncers”sə 0-4 hesabı ilə məğlub olublar. Ən azından top səviyyəli - “Tottenham”, “Lion”, “Ayaks” kimi klublarla müqayisə olunası deyillər. Amma bu xalı toplamalarında əsas açar nöqtələr onların daha balanslı oynamalarıdır. Lazım olanda qapalı oynamağı da, bütöv komanda ilə müdafiə olunmağı bacarırlar və əks hücumlarda çox effektli ola bilirlər”.

A.Kərimov qeyd edib ki, "Styaua"nın əsas iki oyunçusu oynamayacaq və o cümlədən “Qarabağ”ın da əsas silahlarından biri Juninyo bu oyunda yoxdur. Bu, hər iki komandanın şanslarını bərabərləşdirir:

“İstənilən halda düşünürəm ki, azarkeşlər oyun üslubu olaraq "Styaua"nı bir az qapalı görəcəklər. “Qarabağ” daha dominant çıxış edəcək, topu özündə saxlamağa çalışacaq ki, bu, onların ümumi oyun üslublarıdır. Zənnimcə, topa sahib olmada “Qarabağ” rəqibindən daha üstün olacaq və belə olan halda yüzdə yüz qol imkanları yaranacaq. Yalnız təhlükə gözlədiyimiz şeylər rəqibin əks hücumlarıdır. Çünki “Qarabağ”, ələlxüsus da liqada qarşılaşdıqları bütün oyunlarda öndə pressinq edərkən və yaxud özlərində olan topu itirdikdə tez bir zamanda bunun qarşısını ala bilmirdilər. Yəni hücuma meyilli oyunçuların müdafiədəki təzyiqi kifayət qədər effektli deyildi deyə “Qarabağ” hər zaman qapısında qollar görürdü və yaxud da təhlükəli qol imkanları yaranırdı”.

Ekspertin sözlərinə görə, “Qarabağ”ın “Braqa” və “Leverkuzen” ilə oyunlarına baxsaq, görərik ki, bütün komanda ilə müdafiə olunmağı bacarırlar:

“Hətta cərimə meydançamızın içində belə öndə oynayan elə Juninyo, Zubir, Andrade, Benzia yüksək pressinqlə seçilən oyunçulardır. Juninyo bir neçə epizodda müdafiəçilərdən pressinq edib, topu alıb bir dəfə qırmızı vərəqə qazandırdı, daha sonra qol vurduğu epizodlar olub. Bu üslubda oynayanda qalib gəlməyi bacarıblar. İndi FKSB ilə oyunda da top itkisi zamanı bu cür davranmaları lazımdır. Bunun öhdəsindən gəldikləri halda hesab edirəm ki, oyun qələbə və yaxud heç-heçə hesabla bitəcək. Rumıniyanın oyun üslublarına baxası olsaq, nisbətən ikinci nömrə ilə oynamağa çalışacaqlar. Bəlkə ikinci zonada pressinq eləsinlər və yaxud ola bilsin ki, “Qarabağ”ı yüksək presinq etsinlər. Amma hər halda daha çox toplu olan tərəf “Qarabağ” olacaq. Mən qələbə qazanacağımıza ümidliyəm”.

Qeyd edək ki, matç Bakı vaxtı ilə saat 21:45-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutacaq.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

