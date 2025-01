Azərbaycan Ordusunun Quru Qoşunları Komandanı general-polkovnik Hikmət Mirzəyevə yeni müavin təyin olunub.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu vəzifəyə general-mayor İlqar Lətifov təyinat alıb.

Qeyd edək ki, o, əvvəllər Azərbaycan Ordusunda 4-cü ordu korpusunun komandiri olub.

