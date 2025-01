Şamaxıya yağan güclü qar nəticəsində dağlıq kəndlərə gedən avtomobil yollarında çətinlik yaranıb.

Metbuat.az Baku TV-yə istinadən xəbər verir ki, Qızmeydan, Sis, Qaladərəsi, Qaleybuğurd, Dəmirçi kəndlərinə gedən yollarda buzlaşma müşahidə edilir, havanın dumanlı olması da sürücülərin hərəkətinə mane olur.

“Sis kəndindən gəlirəm. Yollar bərbad haldadır. Maşınlar yolda qalıb, dolayları çıxa bilmir”, – deyə sürücü bildirib.

Daha ətraflı videomaterialda:

