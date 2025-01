Kreml Trampı dialoqa çağırdı

"Biz bərabər şərtlərdə və qarşılıqlı hörmətlə dialoqa hazır olmağa davam edirik".

Metbuat.az xəbər verir ki, Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov, ABŞ Prezidenti Donald Trampın bəyanatlarından danışarkən belə deyib. O bildirib ki, Trampın Rusiyaya qarşı sanksiya təhdidində heç bir yeni məsələ yoxdur. Trampın Rusiyaya qarşı yeni sanksiya təhdidlərinə münasibət bildirən Peskov, "Burada heç bir yeni ünsür görmürük. Tramp ilk prezidentlik dövründə sanksiya metodlarına ən çox müraciət edən ABŞ prezidentlərindən biri idi. Bu üsulları bəyənir" - deyə qeyd edib. ABŞ-dan gələn açıqlamaları yaxından izlədiklərini vurğulayan Peskovun sözlərinə görə, Rusiya qarşılıqlı hörmətə əsaslanan dialoq qurmağa hazırdır.

Peskov Trampın əvvəlki prezidentlik dövründə Vladimir Putinlə arasında belə dialoqun olduğunu xatırladıb. Peskov həmçinin bildirib ki, Qərb ölkələrinin Rusiya aktivlərinə qarşı “qeyri-dost” addımları cavabsız qalmayacaq.

