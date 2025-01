Ukraynada müharibə başa çatır, sülhlə bağlı işlər başladı

Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həlli tamamilə Moskvadan asılıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp Davosda keçirilən Dünya İqtisadi Forumunda videobağlantı vasitəsilə etdiyi çıxışında belə deyib. Tramp bildirib ki, Ukrayna Rusiya tərəfi ilə dialoqa razılıq verib. Onun sözlərinə görə, tərəflər arasında atəşkəsin təmin edilməsi üçün işlər artıq başlayıb. Tramp rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşmək istədiyi ifadə edib. ABŞ lideri tərəflər arasında atəşkəsin əldə ediləcəyinə əminliyini ifadə edib. Qeyd edək ki, Donald Tramp Rusiya və Ukraynanı danışıqlar masasına əyləşməyəcəyi təqdirdə sanksiya ilə hədələmişdi.

Tramp bildirmişdi ki, Ukrayna danışıqlardan imtina etsə, ABŞ Kiyevə dəstəyi dayandıracaq. Rusiya bunu edərsə, əlavə sanksiyalara məruz qalacaq, ABŞ Kiyevə hərbi dəstəyi daha da artıracaq.

