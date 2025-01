Qarabağ Regional Hidrometeorologiya Mərkəzinin direktoru Vilayət Həsənov vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı ekologiya və təbii sərvətlər naziri Muxtar Babayev əmr imzalayıb.

Hələlik Vilayət Həsənovun yerinə təyinat yoxdur.

Qeyd edək ki, o, 2023-cü ildə bu vəzifəyə təyinat almışdı.

