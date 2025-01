Türkiyədə maraqla izlənilən “Uzak Şehir” serialında yaşlı qadın Fidan Albora obrazını canlandıran aktrisanın real həyatdakı görkəmi təəccübləndirib. Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa İlkay Kaykuyanın real həyatda daha gənc olduğu məlum olub. Mardində çəkilən serialda Fidan və Sədakət arasındakı rəqabət izləyicilərin marağına səbəb olub. Fidan Sədakət Alabora ailəsinə düşmən olması ilə seçilir. Qeyd edək ki, “Uzak Şehir” izlənmə reytinqlərinin ilk sıralarında qərarlaşıb.

