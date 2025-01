"Kəpəz" Malta millisinin futbolçusunu transfer edib.

Klubdan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Gəncə təmilçisi Trent Buhagiarla "6 ay + 1 il" müqavilə imzalayıb.

O, ampluaca yarımmüdafiəçi mövqeyində çıxış edir.

Əslən Avstraliyadan olan Buhagiar Malta yığmasının üzvüdür. Trent tarixi vətənində bir sıra klubların heyətində çıxış edib. 26 yaşlı futbolçunun son klubu İtaliya B Seriyasından "Breşiya" olub.

