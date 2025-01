Ağadadaş ​Ağayevin balta atdığı xadimə bu milyarderin qohumu imiş

Ötən il iyulun 23-də Xalq artisti Ağadadaş Ağayevin "MedEra Hospital"ın mühafizəçisi ilə əlbəyaxa dava zamanı atdığı baltadan xəsarət alan, klinikada xadimə işləyən Nəzakət Paşayeva məşhur iş adamının qohumudur.

Metbuat.az oxu.az-a istinadla xəbər verir ki, o, "Palmali" Şirkətlər Qrupunun sahibi Mübariz Mənsimovun doğma əmisi qızıdır.

Xatırladaq ki, Ağadadaş Ağayevin "MedEra Hospital"ın mühafizəçisi Nurəddin Cəlilovla dava zamanı balta atması nəticəsində klinikada xadimə işləyən Nəzakət Paşayeva ayağından xəsarət alıb.

