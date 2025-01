​“Qarabağ” gerilədi - UEFA reytinqi

Redaktor.az xəbər verir ki, Çempionlar Liqası və Avropa Liqasında VII turun bu həftə keçirilən oyunları bəzi dəyişikliklərə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan çempionu “Qarabağ”ın da mövqeyi dəyişib. Evdə FCSB-yə 2:3 hesabı ilə məğlub olan Qurban Qurbanovun komandası 65-ci yerdə qərarlaşıb.

Ağdam klubunun hesabında 32,000 xal var. Ötən siyahıda 63-64-cü yerləri bölüşən təmsilçimiz iki addım geriləyib. “Lion” və bunadək ağdamlılara şərik olan “Aston Villa” Azərbaycan çempionunu geridə qoyub.

“Neftçi” 8,000 xalla 181-ci yerə şərikdir. Digər klublarımız - “Zirə”, “Sabah”, “Sumqayıt” 4,000 xalla 310-cu, “Qəbələ” və “Şamaxı” 3,925 xalla 323-cü yeri bölüşənlər arasındadır.

Qeyd edək ki, siyahıya 135,000 xala malik “Mançester Siti” başçılıq edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.