​Tramp dünyanın ən varlı insanları üçün bunker tikdirir

Qlobal fəlakət olacağı təqdirdə dünyanın ən elit təbəqəsinin insanları üçün Vaşinqtonda, Ağ Evin yaxınlığında bunker tikiləcək.

Metbuat.az Baku TV-yə istinadən xəbər verir ki, dünyanın ən varlı 625 nəfər insanı 300 milyon dollar xərcləməklə orada sığınacaq əldə edəcəklər. Xidmətlərə görə oliqarxlar əlavə 20 milyon dollar ödəyəcəklər.

Burada onlar üçün müxtəlif restoranlar, boulinq mərkəzləri, hovuz və digər əyləncə, istirahət məkanları fəaliyyət göstərəcək. Bunkerin tibb məntəqəsi süni intellekt vasitəsilə idarə olunacaq.

Qeyd edək ki, "Aerie" adlı tikili yer üzündə baş verə biləcək hər hansı fəlakət zamanı müştərilərə sağ qalmaq imkanı yaradacaq.

Ətraflı süjetdə:

