Bu ölkədə 19 gürcü dələduz qadın saxlanıldı

İtaliyada Gürcüstanın 19 vətəndaşı (qadınlar-red) saxta şəxsiyyət vəsiqələrinin saxlanılması və hazırlanması ittihamı ilə saxlanılıb.

Metbuat.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, onlar İtaliyada baxıcı kimi fəaliyyət göstərirmiş.

Məlumatı Udine şəhər Prokurorluğu təsdiqləyib. Qeyd edilir ki, daha 17 qadın barəsində şikayət daxil olub və onlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

İstintaqın başlanmasına Udine Vergi Xidmətinə Gürcüstan vətəndaşları tərəfindən vergi kodu almaq üçün müraciətlərin kəskin artımı səbəb olub.

Hüquq-mühafizə orqanlarının məlumatına görə, saxlanılan şəxslərin hamısında Slovakiya, Polşa və Litva kimi Avropa İttifaqına üzv ölkələrə məxsus saxta şəxsiyyət vəsiqələri aşkarlanıb. Bu sənədlər İtaliyada yaşamaq və işləmək üçün heç bir maneə yaratmadığı üçün həmin şəxslər əvvəlcə Udine Vergi Xidmətində vergi kodu əldə edir, daha sonra isə digər bölgələrə işləməyə gedirmişlər.

Məlumata görə, bu vəsiqələr xaricdə 600 avro müqabilində hazırlanıb.

Fırıldaqçılıq sxemi təsdiqini tapsa, Gürcüstan vətəndaşları İtaliyadan deportasiya ediləcəklər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.