Müğənni Kərim Abbasov vəsiyyətini açıqlayıb.

Metvuat.az xəbər verir ki, sənətçi bu haqda "Bir gün" verilişində danışıb.

O bildirib ki, dəfn oluncağaı yerlə bağlı vəsiyyət hazırlayıb:

"Xanımıma demişəm ki, tez getsəm məni qardaşımın ayağının altında basdırın. Dedilər ki, ananın yanında. Dedim yox, qardaşımın ayağının altında olsun. Bəxtsiz qardaşım".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.