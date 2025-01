Gümrüdə Rusiyanın 102-ci bazasının 23 yaşlı hərbçisinin meyiti tapılıb.

Metbuat.az APA-ya istinadla xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın İstintaq Komitəsi məlumat yayıb.

Faktla bağlı intihar maddəsi ilə cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.

Hərbçinin adı və hadisənin digər təfərrüatları hələlik məlum deyil.

Onun meyitinin yaşadığı mənzildə asılmış vəziyyətdə tapıldığı bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.