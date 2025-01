Xaçmaz rayonunda yol qəzası zamanı ana və qızı xəsarət alıb.

Metbuat.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, 2001-ci il təvəllüdlü A.Kərimova və onun anası 1971-ci il təvəllüdlü T. Əskərova işdən gələrkən onları Araz adlı şəxs maşınla vurub.

Yaralıların bildirdiyinə görə, Araz adlı şəxs bir neçə gün əvvəl onlara elçi gəlib və yox cavabı aldığına görə qəsdən bu hadisəni törədib.

Hadisə ilə bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.