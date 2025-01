Ağırlıqqaldırma üzrə Azərbaycan çempionları bəlli oldu

Ağırlıqqaldırma üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Ağırlıqqaldırma Federasiyasının mətbuat xidmətindən məlumata bildirilib.

Məlumata görə, son yarış günündə kişilər arasında qalib və mükafatçıların adlarına aydınlıq gəlib.

Səid Mahmudov (55 kq) toplamda 171 kq, Amin Osmanov (61 kq) 231 kq, Tehran Məmmədov (67 kq) 277 kq, İsa Rüstəmov (73 kq) 328 kq, Elxan Əliquluzadə (81 kq) 325 kq, Nurlan Rəsulov (89 kq) 330 kq, Nurlan Məmmədzadə (96 kq) 290 kq, Məmməd Əhmədzadə (102 kq) 282 kq, Azər Məmmədli (+109 kq) 330 kq nəticə göstərərək çempion adını qazanıb.

Ölkə miqyaslı yarışın ən yaxşı kişi idmançısı İsa Rüstəmov seçilib. Ən yaxşı qadın idmançı adına isə Rahilə Hüseynova layiq görülüb.

Turnirin yekunlarına əsasən ən yaxşı kişi və qadın komandaları da bəlli olub. Kişilərdə Qazax birinci, Lənkəran ikinci, Abşeron üçüncü olub. Qadınlardan isə müvafiq yerləri Qazax, Lənkəran və İsmayıllı kollektivləri tutublar.

Qeyd edək ki, Azərbaycan çempionatında ümumilikdə 100-ə yaxın idmançı mübarizə aparıb.

