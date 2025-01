Əməkdar mədəniyyət işçisi, rejissor Ramin Hacıyevə ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun qardaşı vəfat edib.

Bu barədə məlumatı aktyor Elsevər Camal sosial şəbəkədə paylaşıb.

