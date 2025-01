“Birbank” mobil tətbiqində yaranan narahatlıqla bağlı rəsmi açıqlama

Hazırda "Birbank" mobil tətbiqinin fəaliyyətində müvəqqəti fasilələr yaranıb.

Bu barədə Metbuat.az-a "Kapital Bank"dan verilən məlumatda bildirilir.

"Bank əməliyyatlarını rahat və fasiləsiz həyata keçirməyin müştərilərimiz üçün nə qədər vacib olduğunu anlayır, yaranan narahatlığın ən qısa zamanda həlli üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Həmçinin məlumat üçün bildirmək istəyirik ki, müştərilərimiz kartla POS-terminal, eləcə də "Apple Pay" və "Google Pay" ödənişlərini rahatlıqla edə bilərlər. Müştərilərimizə anlayışları üçün təşəkkür edirik”, - bankın məlumatında deyilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.