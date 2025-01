Flik "Real"a qənim kəsildi - Ulduz futbolçunu alır

"Barselona" klubu "Bavariya"nın futbolçusu Yozua Kimmixlə danışıqlar aparır.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçunun müqaviləsi mövsümün sonunda yekunlaşır. "El Nacional" nəşrinin məlumatına görə, “Bavariya” futbolçu ilə yeni müqavilə barədə razılığa gələ bilməyib. Bildirilir ki, futbolçu klubdan ayrılmaq istəyir. Məlumata görə, "Barselona"ın baş məşqçisi Hansi Flik “Bavariya”da çalışarkən Yozua Kimmixlə işlədiyi üçün futbolçu Kataloniya nəhəngini seçə bilər. Futbolçu ilə bir sıra Avropa klublarının maraqlandığı irəli sürülür. Yarımmüdafiəçinin xidmətində “Real Madrid”in də maraqlı olduğu irəli sürülür.

Qeyd edək ki, Yozua Kimmix bu mövsüm "Bavariya"nın heyətində 29 oyunda 1 qola və 8 ötürməyə imza atıb.

