"Real"ın yeni hədəfi bu türk futbolçudur

"Real Madrid"in "Trabzonspor"da çıxış edən qapıçı Onuralp Çevikkanın xidmətində maraqlı olduğu bildirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real” gənc qapıçının oyunlarını yaxından izləyir. AS qəzetinin xəbərinə görə, “Real Madrid” Onuralp Çevikkanı transfer edəcəyi təqdirdə, onu klubun gənclərdən ibarət heyətində oynadacağı qeyd edilib.

Qeyd edək ki, Onuralp Çevikkan bu mövsüm “Trabzonspor”un U19 komandasında 4 matçda forma geyinib və 4 qol buraxıb. Onuralp Çevikkanın "Trabzonspor"la müqaviləsi 2028-ci ildə yekunlaşır. Qolkiperin hazırkı transfer dəyərinin 1 milyon 300 min avro olduğu bildirilir. “Altınordu” klubunda futbola başlayan Onuralp Çevikkan iki il əvvəl "Trabzonspor"la 700 min avroya anlaşıb. Türk futbolçunun adı bundan əvvəl də “Real Madrid”lə hallanıb.

