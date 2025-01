Serbiyanın Baş naziri Miloş Vuçeviç istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bununla bağlı müraciətində bildirib.

"Serbiya Respublikası hökumətinin sədri vəzifəsindən istefa vermək qəti qərarımdır. Bu səhər prezidentlə uzunsürən görüşüm oldu, biz hər şeyi müzakirə etdik və o, mənim arqumentlərimlə razılaşaraq qərarımı qəbul etdi", - Vuçeviç mətbuat konfransında deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.