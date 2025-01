​Braziliya ABŞ-nin mühacirlərlə bağlı davranışlarına etiraz etdi

Braziliya ABŞ-nin mühacirlərlə bağlı davranışlarına etiraz edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Braziliya Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ-nin qeyri-qanuni braziliyalı mühacirləri əlləri qandallı deportasiya etməsindən sonra hərəkətə keçib. ABŞ-nin Braziliyadakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Qabriel Eskobar Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Açıqlamada deyilir ki, ABŞ-nin Braziliyadakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Eskobarla Vaşinqtonun braziliyalı mühacirlərlə davranışları müzakirə edilib. ABŞ-ın müvəqqəti işlər vəkilinə bildirilib ki, Vaşinqtonun bu rəftarı mühacirlərin hüquqlarına açıqca məhəl qoymamaqdır.

Qeyd edək ki, braziliyalı qeyri-qanuni mühacirlər ABŞ-dən deportasiya edilmək üçün götürüldükləri təyyarədə əlləri bağlanmış vəziyyətdə görüntülənib. Braziliya hökuməti bu rəftarı pisləyib.

