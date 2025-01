Şirvan şəhərində 33 yaşlı qadın dəm qazından boğularaq ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə axşam saatlarında Şirvan şəhər Tofiq İsmayılov küçəsi 17 ünvanında qeydə alınıb.

Yaşadığı evdə dəm qazından zəhərlənən Sevinc Məmmədli Şirvan Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılsa da onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb və həkimə qədər ölüm faktı qeydə alınıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

