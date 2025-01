Bələdiyyə seçkiləri üzrə səsvermədə səhər saat 10:00-a olan vəziyyətə görə, ən çox seçici aktivliyi Xəzər rayonunda olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, seçici fəallığı ən yüksək olan dairə 13 faizdən çox olmaqla 12 saylı Xəzər birinci seçki dairəsi olub.

Qeyd edək ki, ölkə üzrə orta hesablama ilə seçicilərin 8,38 faizi səs verib.

