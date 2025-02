Xəzər dənizinin suyunun qırmızı rəngə boyanması ilə bağlı sosial şəbəkələrdə görüntülər yayılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Qazaxıstan mətbuatı xəbər verir ki, hadisə Aktau çimərliklərindən birində qeydə alınıb.

Ekoloqlar dəniz suyundan nümunələr götürərək kimyəvi maddələrin və neft məhsullarının olub-olmadığını yoxlayıblar.

Məlum oldu ki, heç bir təhlükə yoxdur, hamısı suyu qırmızı rəngə boyayan yosunların yığılması ilə bağlıdır.

