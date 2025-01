Yaxşı oyun sərgiləmək niyyətindəyik - Qurban Qurbanov

Son matçımızda yaxşı oyun sərgiləmək niyyətindəyik.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu "Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov səfərdə Yunanıstan təmsilçisi “Olimpiakos”a qarşı keçirəcəkləri UEFA Avropa Liqasının oyunundan əvvəl mətbuat konfransında deyib.

Təcrübəli mütəxəssis Liqa mərhələsinin son matçında uğurlu nəticəyə ümid etdiklərini bildirib:

"Liqa mərhələsində son oyunumuzdur. Çox ciddi rəqibə qarşı mübarizə aparacağıq. Düşünürəm ki, "Olimpiakos" bu mövsüm Avropa Liqasının qalibi olmağa iddialıdır. Hansı ki, ötən il Konfrans Liqasının kubokunu qazanmışdılar. Arzuları, istəkləri və hədəfləri böyük olan komandaya qarşı çıxış edəcəyik. Son matçımızda yaxşı oyun sərgiləmək niyyətindəyik".

Qeyd edək ki, Avropa Liqasının Liqa mərhələsinin sonuncu - VIII turunun "Olimpiakos" - "Qarabağ" oyunu yanvarın 30-da, Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da start götürəcək.

