"Fənərbaxça" klubu PSJ-nin futbolçusu Milan Şkrinyarı heyətinə qatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, klub müdafiəçi ilə icarə ərasında cari mövsümün sonuna qədər anlaşıb.

Qeyd edək ki, daha əvvəl Türkiyənin digər nəhəng klubu "Qalatasaray" da Şkrinyarla maraqlanıb.

