​Avropa İttifaqı Şurası Qrenlandiyaya dair mövqeyini bəyan etdi

Avropa İttifaqı Şurası ABŞ Prezidenti Donald Trampın Qrenlandiyaya nəzarəti ələ keçirməsi ilə bağlı bəyanatlarına dair mövqeyini bəyan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Avropa İttifaqı Şurasının sədri Antonio Kosta bildirib ki, ittifaq Danimarkanı tam dəstəkləyir. “Euronews”un suallarını cavablandıran Kosta Danimarkanın ərazi bütövlüyünün Avropa İttifaqı üçün fundamental məsələ olduğunu bildirib. Trampın Qrenlandiya üzərində nəzarəti ələ keçirmə ritorikasına qarşı AB-nin Danimarkaya tam dəstək verdiyini vurğulayan Kostanın sözlərinə görə, Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsində olduğu kimi ittifaq milli suverenlik və ərazi bütövlüyü prinsiplərini müdafiə edir.

Qrenlandiyanın Danimarkanın ərazisi olduğuna diqqət çəkən Kosta bildirib ki, Danimarka suveren dövlətdir və öz maraqlarını müəyyən edir. Kosta beynəlxalq hüquqa riayət olunmasının vacibliyini vurğulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.