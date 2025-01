Xəbər verdiyimiz kimi, Ağcabədi rayonunun Hindarx qəsəbəsində yaşanan əl qumbarası partlayışı nəticəsində 5 nəfər dünyasını dəyişib, 2 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.

Məlumata görə, azyaşlı küçədə aşkarladığı qumbaranı evə gətirərək dayısına verib. Dayı isə qurğunun alışdırıcısını çıxaran zaman partlayış baş verib.

Metbuat.az hadisə baş verən evin görüntüsünü təqdim edir:

