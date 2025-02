Moratanı heyətinə qatan “Qalatasaray"ın yeni hədəfi bəlli oldu

"Milan"dan icarə əsasında Alvaro Moratanı heyətinə qatan “Qalatasaray" daha bir transferi həyata keçirmək üzrədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə nəhəngi keçmiş oyunçusu Mario Leminanı heyətinə qatmaq üçün hərəkətə keçib. Türkiyə mediasının məlumatına görə, futbolçunun “Volverhampton”la müqaviləsi mövsümün sonunda yekunlaşır.

Qeyd edək ki, qabonlu yarımmüdafiəçi 2019-20 mövsümündə "Qalatasaray"da 28 oyunda iştirak edib. Türkiyə mediası “Qalatasaray"ın Alvaro Morata ilə imzalanan müqavilənin detallarını da açıqlayıb. Məlumata görə, futbolçu ilə mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb. Türkiyə nəhənginin futbolçunu birdəfəlik transfer etmək hüququ var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.